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جدة - عمرو شويل موعد مباراة السوبر المصري

تأكدت مواجهة فريق النادي في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

موعد مباراة كاس السوبر المصري



كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائي ، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة في القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضي الذى جمع الأهلي و الزمالك و أقيم بالإمارات وانتهي بتتويج الزمالك باللقب.

موعد مباراة كاس السوبر المصري





تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء ، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة كاس السوبر المصري



كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي و بين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

موعد مباراة كاس السوبر المصري