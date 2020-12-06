شكرا لقرائتكم محمد فضل يحضر المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز للإعلان عن اللوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، علي حضور المؤتمرا الصحفي لنادي بيراميدز للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي.

كما حضر الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول أبرزهم عبد الله السعيد و رمضان صبحي واحمد الشناوى وعبد الله بكرى ودونجا ودودو الجباس ومحمود وادي وطارق طه ومحمد فاروق وابراهيم حسن وجون انطوى واحمد سامي واحمد ايمن منصور.

شعار نادى بيراميدز الحالي على شكل تمثال أبو الهول الفرعوني مع ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه بالإضافة لكتابة اسم النادي باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادي تشابهه مع أي شعارات أخرى.فى سياق أخر، كان بيراميدز، استبعد اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول من القيد في القائمة الأولى المحلية والأفريقية، بسبب تعرضه للإيقاب من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أن ثبتت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها اللاعب في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن في قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 اشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب في عدم تعمد تعاطى المنشطات.

عدم قيد إبراهيم حسن في القائمة الأولى سيحرم اللاعب من القيد في القائمة الثانية نظرًا لكونه لاعب قديم بالفريق، وتُخصص القائمة الثانية للصفقات الجديدة فقط، وفى حالة ثبوت حسن نية اللاعب أمام لجنة مكافحة المنشطات ورفع الإيقاف عنه سيتم قيده في انتقالات فبراير المقبل، أو سيتم الاستغناء عن خدماته وبيعه لأحد الأندية.

قائمة بيراميدز كانت ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.