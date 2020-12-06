شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح» تتوج أبطالها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



الشارقة: ”الخليج 365”

توج نادي الشارقة للصقارين الفائزين في النسخة الرابعة من بطولة «التلواح» 2020 والتي تم تنظيمها على مدار 4 أيام بدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتنسيق مع مركز حمدان بن محمد بن لإحياء التراث وذلك بمشاركة حوالي 255 صقاراً تنافسوا عبر نحو 600 طير في 10 أشواط بمختلف الفئات.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في موقع المنافسات في منطقة مليحة بالشارقة، على صعيد الأشواط المفتوحة، فوز فريق الفرسان بالمركز الأول في شوط جير شاهين فرخ بواسطة الطير «إيه دبليو» بزمن 16,945 ثانية، وثانياً محمد خليفة المنصوري بالطير «إس 1» بزمن 17,228 ثانية، وثالثاً سهيل هلال بن طراف بالطير «إس 28» بـ17,306 ثانية.

وفي شوط جير شاهين جرناس، تفوق سيف خلفان المنصوري محققاً المركزين الأول والثاني بواسطة «عماش» بزمن 16,851 ثانية و«مناور» بـ17,014 ثانية، وثالثاً محمد علي البلوشي بالطير «تحدي» بـ17,172 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ، تفوق حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وحصد المركزين الأول والثاني بواسطة «مسمار» بزمن 16,572 ثانية و«بو محيوس» بـ16,853 ثانية، وحل ثالثاً أحمد محمد الهلي بالطير «ميراج» بـ17,098 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس، حقق المركز الأول غدير سهيل الكتبي بالطير «مستقيم» بـ16,603 ثانية وحل ثانياً بطي أحمد مجرن بالطير «273» بـ16,751 ثانية وثالثاً حميد محمد الطاير بالطير «الكاس» بـ16,786 ثانية.

أما في أشواط فئة «المحلي» للمشاركين من الإمارات الشمالية فشهد شوط جير شاهين فرخ فوز خليفة الحافري بالطير «الهبوب» بزمن 17,239 ثانية وفي المركز الثاني سيف خليفة الكتبي بالطير «ونعم» بـ 17,336 ثانية، وثالثًا راشد سعيد المنصوري بالطير «جيفار» بـ17,500 ثانية.

وفي شوط جير شاهين جرناس، تفوق علي سعيد المنصوري محققاً المركز الأول بالطير «العاصف» بزمن 17,037 ثانية، وجاء ثانياً عبيد سيف الشامسي بالطير «شارد» بـ17,208 ثانية، وثالثاً راشد محمد الزحمي بالطير «58» بـ 17,715 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ، حقق راشد سعيد المنصوري المركز الأول أيضاً بالطير «مخيف» بزمن 17,168 ثانية، وحل ثانياً أحمد راشد الشامسي بالطير «ارقيط» بـ17,431 ثانية، وثالثاً مروان مصبح الكتبي بالطير «دبليو 95» بـ17,796 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس، أكمل راشد سعيد المنصوري ثلاثية التفوق بالحصول على المركز الأول بالطير «سميسم» بزمن 16,798 ثانية، وحل ثانياً عبيد سيف الشامسي بالطير «عجيب» بـ 17,176 ثانية، ونال المالك نفسه المركز الثالث بالطير «سرمد» بـ17,177 ثانية.

أما في الشوطين المشتركين بين الفئتين «المفتوحة» و«المحلي»، فقد شهد شوط بيور جير وقرموشة فرخ فوز سعيد مصبح الشدي بالطير «جي 37» بزمن 16,438 ثانية، وحل ثانياً مبارك محمد آل بشر بالطير «خود» بـ16,753 ثانية، وثالثاً سلطان علي النيادي بالطير «أبعاد» بـ16,761 ثانية.

وفي شوط بيور جير وقرموشة جرناس، حقق أحمد سالم بن غدير الكتبي المركزين الأول والثاني بواسطة «مسبار» بزمن 16,156 ثانية و«وصايف» بـ16,508 ثانية، وبالمركز الثالث أحمد الشيخ مجرن بالطير «45» بـ16,650 ثانية.

وأكد عبد العزيز بن سلطان آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نجاح البطولة التي جاءت وفق توجيهات محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة بحضور كل صقار مرة واحدة فقط حيث يقوم بإشراك كافة طيوره في الزيارة نفسها وبفضل التقنية الفنية الموجودة تم رصد كل طير وفق الفئة المخصصة له من أجل الحصول على النتائج النهائية لاحقاً وهي الخطوة التي تعد الأولى من نوعها واحتاجت إلى بعض الوقت لتطبيقها بالشكل المطلوب وصولاً إلى 100 في المئة في اليوم الختامي، لافتاً إلى النجاح في عدم حصول أي تزاحم أو تجمعات ونعد المشاركين بتطوير البطولات القادمة مواكبة لتطلعات الحكومة الرشيدة.

وأشار إلى أن أعداد المشاركين في تزايد مستمر والأهم ارتفاع القوة والمستوى للمتخصصين إلى جانب وجود أسماء جديدة من الصقارين الواعدين، معرباً عن تطلعه لعودة منافسات الناشئين في أقرب فرصة وفق الظروف الصحية المناسبة وتطبيق وتطوير الفكرة العامة التي تم تطبيقها في المنافسات حتى ما بعد نهاية الجائحة.

وأعرب يوسف عبدالله رئيس لجنة التسجيل في البطولة عن تقديره لتجاوب الصقارين المشاركين في الالتزام بالإجراءات المطلوبة بما ساهم في سير المنافسات بسلاسة ونجاح حيث جاءت أرقام المشاركة إيجابية بنحو 255 صقاراً شاركوا بنحو 600 طير كانت الأغلبية منهم في الفئة المحلية للمشاركين من أبوظبي ودبي ودول الخليج والدوليين بجانب حضور مشجع من الفئة المحلية للمشاركين من الإمارات الشمالية، كما تم اعتماد نظام إلكتروني لرصد النتائج وعرضها للجميع من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص ببطولات فزاع للصيد بالصقور والتواصل المباشر مع المشاركين.

وحظيت البطولة بردود فعل إيجابية من الصقارين المشاركين، حيث أعرب الصقار طارق عبيد الزريف عن تقديره لجهود اللجنة المنظمة التي سعت لتأمين كافة الخطوات اللازمة من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع وسط الظروف الراهنة وجاءت العملية التنظيمية بكل أريحية ووضوح وتعاون من الصقارين وبشكل عام حققت البطولة التوقعات وسعدنا بلقاء أشقائنا الصقارين والتطلعات بالوقت الحالي نحو بطولة فزاع للصيد بالصقور التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وأكد الصقار محمد جمعة الكتبي الذي شارك بستة طيور أن الأهم كان التواجد في الحدث والمنافسة في هذه البطولة للعام الثاني على التوالي، وذلك لما لمسه من تحفيز من القائمين على البطولة وسعيهم لتقديم أفضل الخدمات ووقوفهم على مسافة واحدة من الجميع.

