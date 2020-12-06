شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد آخر صفقات المقاصة فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى المقاصة فى استعادة هشام محمد لاعب وسط الفريق السابق بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد السكندرى اليوم الأحد، ليكون آخر صفقات الفريق الفيومى فى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وحصل مسئولو نادي المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب هشام محمد من المقاصة ليصبح لاعبا فى صفوف المقاصة ويعود للتدريب تحت قيادة إيهاب جلال من جديد، وانتقل هشام محمد من المقاصة إلي الأهلي ولكنه لم يوفق فى تجربته مع القلعة الحمراء ليرحل الي الاتحاد السكندرى ويعود منه إلى المقاصة.

ونجح مسئولو نادي المقاصة فى إبرام 5 صفقات جديدة قبل ساعات من غلق باب القيد في منتصف الليل اليوم، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأنهى مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع ثلاثي المصري عماد فتحي مقابل مليوني جنيه والليبي مفتاح طقطق وأحمد عادل ميسي في صفقة انتقال حر، وأسامة العزب ظهير أيمن الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، ومحمود الغزالي جناح التقدم السعودي السابق..وسبق وأعلن نادي المقاصة تعاقده مع احمد السيد متعب ظهير أيسر دمنهور وهو يشبه محمود وحيد لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي.