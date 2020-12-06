شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دمنهور: معندناش مدرب للفريق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب عبد الله، رئيس نادى دمنهور، أن إصابات كورونا فى الفريق وصلت إلى 10 حالات، وتأكد إصابة محمد فايز المدير الفنى، بالإضافة على المدرب العام، والمدرب المساعد، بخلاف عضو مجلس إدارة، و6 لاعبين، وبالتالى القوة الكاملة غير متوفرة لفريق دمنهور

وأرسل نادى دمنهور فاكسا رسميا للمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وآخر للجنة المسابقات، بطلب منهم تأجيل مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة المقرر لها الخميس المقبل فى منافسات دورى القسم الثانى، فى ظل تفشى الفيروس بين لاعبى الفريق و الجهاز الفنى .

من جهته قال إيهاب عبد الله رئيس النادى، أنه أرسل الفاكسات لاتحاد الكرة فى استغاثة للموافقة على التأجيل خاصة أنه إذا كانت الإصابات مؤثرة على اللاعبين، كان من الممكن الاعتماد على الناشئين، و لكن الجهاز الفنى كله مصاب، وبالتالى لا يوجد مدرب أو مدرب مساعد او مدرب عام يتولى قيادة الفريق خلال المباراة قائلا :" معندناش مدرب ولا جهاز فنى هنلعب ازاى "

وأضاف رئيس دمنهور أن الفريق خضع لمسحة كورونا امس فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأثبتت إيجابية العينات، بخلاف المسحة المقرر الخضوع لها بعد غد الثلاثاء، و التى من المحتمل بنسبة كبيرة أن تكشف عن إصابات جدبدة، لذلك نناشد اتحاد الكرة بالموافقة على التأجيل حفاظا على سلامة الفرق المقر مواجهتها الفترة المقبلة .