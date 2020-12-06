شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الونش فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات فريق الزمالك المقامة حاليا على ملعب النادى عودة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، للمشاركة فى المران بشكل طبيعى، بعد التعافي من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى نسخته الجديدة.

وحدد اتحاد الكرة، بشكل رسمي، عدداً من المواعيد الخاصة بمباريات الفرق المختلفة في المنافسات المقبلة لبطولة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة، ونستعرض في التقرير التالى المواعيد التي تم تحديدها لنادي الزمالك وصيف النسخة الماضية من بطولة الدورى التي توج بلقبها النادى الأهلى.

الزمالك × المقاولون 12 ديسمبر "لم يحدد ملعب"

الزمالك × بيراميدز 17 ديسمبر استاد الدفاع الجوى

الزمالك × الأهلي 28 ديسمبر استاد برج العرب

الزمالك × إنبي 2 يناير "لم يحدد ملعب"

الزمالك × طلائع الجيش 9 يناير "لم يحدد ملعب"

الزمالك × سموحة 12 يناير استاد برج العرب

الزمالك × المصرى 16 يناير استاد برج العرب