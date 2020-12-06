شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: نفسى أبدأ مباريات رسمية مع بيراميدز بطموحات حصد الألقاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز، أنه يتمنى أن يقدم النادى نتائج جيدة الفترة المقبلة، خاصة مع انطلاق بطولة الدورى والمقرر لها يوم 11 ديسمبر الجارى.

وقال رمضان صبحى، فى تصريحات صحفية، إنه متغيب عن المباريات الرسمية منذ فترة، ويتمنى المشاركة فى المباريات الفترة المقبلة، مضيفا، "أكيد نفسى ألعب مباريات رسمية، خصوصا أن بقالى فترة مش موجود".

وعن مواجهة الاتحاد السكندرى فى افتتاح الدورى قال رمضان صبحى، إن المباراة ستكون صعبة لأنه فريق جيد وينافس بقوة، ولكن نتمنى أن نبدأ الموسم بشكل جيد، خاصة أن المباريات الودية التى خاضها الفريق كانت مهمة وستفيدنا فى المباريات المقبلة.

وأعلن مسئولو نادى بيراميدز القميص الجديد للفريق، فى مؤتمر صحفى اليوم، لكشف تفاصيل تغيير شعار النادى، والذى تم إزالة أبو الهول منه، وكذلك شكل القميص الجديد للنادى.

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادى الجديد والذى يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادى يتماشى مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد عيد على أن النادى بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائى كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسى هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.