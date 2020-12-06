شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا فشلت مفاوضات أحمد الشيخ مع الزمالك فى اللحظات الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إثارة كبيرة شهدتها صفقة انتقال أحمد الشيخ، صانع ألعاب الأهلى السابق، لصفوف الزمالك، بعد فسخ التعاقد بين اللاعب والقلعة الحمراء بالتراضى بين الطرفين، وتلقى هداف الدورى السابق عرضاً للانتقال للغريم التقليدى الزمالك بداية من الموسم الجديد قبل أن تفشل الصفقة بشكل رسمى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: هل وقع أحمد الشيخ للزمالك؟

ج: وقع أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، على عقود انضمامه لنادى الزمالك فى جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض فى حضور وكيلى أعماله سيد مرعى وميدو حزين، ليؤكد اللاعب رغبته على الانضمام إلى نادى الزمالك.

س: لماذا فشلت صفقة انتقال أحمد الشيخ للزمالك؟

ج: محمد عطية، المسؤول عن ملف الكرة بالزمالك، رفض إتمام صفقة انتقال الشيخ للقلعة البيضاء رغم موافقة باتشيكو ولجنة الكرة بالنادى، بداعى تطاول اللاعب فى وقت سابق على النادى الأبيض، بعد انتقاله إلى صفوف الأهلى قادماً من مصر المقاصة حينما قال "الزمالك فاوضنى ولكن رب العرش نجانى".

س: ماذا سيفعل أحمد الشيخ بعد فشل صفقة انتقاله للزمالك؟

ج :طالب أحمد الشيخ، وكيلى أعماله فى الوقت الحالي، باسترداد العقود التى وقع عليها لصالح الزمالك حتى ينتقل إلى نادى جديد قبل غلق باب القيد بعد رحيله من الأهلي.

س: هل تلقى أحمد الشيخ عرضاً من بيراميدز؟

ج: تلقى الأهلى عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادى، إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك فى الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب المقبلة.

س: ما هو أول رد فعل لأحمد الشيخ بعد فشل انتقاله للزمالك؟

ج: احتفل أحمد الشيخ بتتويج القلعة الحمراء بثلاث بطولات هذا الموسم عقب فشل صفقة انتقاله للزمالك كأول رد فعل، ونشر الشيخ عبر حسابه على إنستجرام صورة للدورى وكأس أفريقيا وكأس مصر وعلق قائلا، "صباح البطولات".

س: هل يملك أحمد الشيخ عروض احتراف خارج مصر؟

ج: رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلى الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه فى العرض الأول، وأرسل النادى التشيكى عرضاً رسمياً للأهلى منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلى قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.

س: ما هى الأندية التى لعب لها أحمد الشيخ؟

ج: بدأت مسيرة أحمد الشيخ فى نادى تليفونات بنى سويف، وانتقل منه إلى مصر المقاصة، وبعد عام لفت الأنظار إليه، وانتقل إلى النادى الأهلى، ثم عاد للمقاصة مر ة أخرى، وتألق معهم، ليعود مجددًا للقلعة الحمراء، ومها إلى الاتفاق السعودى، وعاد وبعد انتهاء الإعارة التى استمرت 6 أشهر عاد إلى ناديه الأحمر قبل أن يفسخ تعاقده فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

س: ماذا قدم أحمد الشيخ مع الأهلى؟

ج: بلغ إجمالى مشاركات أحمد الشيخ مع الأهلى حوالى 59 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 4 آخرين، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 800 ألف يورو، ووصل رصيده من البطولات إلى 4 بطولات وهى الدورى العام مرتين ودورى الأبطال الأفريقى وكأس السوبر مع الفريق الأحمر، بخلاف حصوله على لقب هداف الدورى مع فريق المقاصة.