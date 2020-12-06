شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يخضع لجلسة استماع بسبب المنشطات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقى "كاف" صباح اليوم، الأحد، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التى تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطى المنشطات، وينتظر بيراميدز وإبراهيم حسن قرار الاتحاد الأفريقى والذى من المنتظر أن يصدر خلال الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر أن لجنة الاتحاد الأفريقى ومكافحة المنشطات تفهمت الأمر، ومن المتوقع أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب فى عدم تعمد تعاطى المنشطات.

عدم قيد إبراهيم حسن فى القائمة الأولى سيحرم اللاعب من القيد فى القائمة الثانية نظرًا لكونه لاعب قديم بالفريق، وتُخصص القائمة الثانية للصفقات الجديدة فقط، وفى حالة ثبوت حسن نية اللاعب أمام لجنة مكافحة المنشطات ورفع الإيقاف عنه سيتم قيده فى انتقالات فبراير المقبل، أو سيتم الاستغناء عن خدماته وبيعه لأحد الأندية.