شكرا لقرائتكم خبر عن حضور محمد فضل ولاعبى بيراميدز مؤتمر الإعلان عن الشعار الجديد للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على حضور المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادى، بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لبيراميدز وهانى سعيد المدير الرياضي، وعبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للنادي، وعمرو بسيونى مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي.

كما حضر الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول، أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد الشناوى وعبد الله بكرى ودونجا ودودو الجباس ومحمود وادى وطارق طه ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وجون أنطوى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور.

شعار نادى بيراميدز الحالى على شكل تمثال أبو الهول الفرعونى مع ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه، بالإضافة لكتابة اسم النادى باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادى تشابهه مع أى شعارات أخرى.

فى سياق آخر، كان بيراميدز، استبعد اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول من القيد فى القائمة الأولى المحلية والأفريقية، بسبب تعرضه للإيقاب من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعد أن ثبتت إيجابية عينة المنشطات التى خضع لها اللاعب فى مباراة نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكرى الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادى عن طريق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 اشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب فى عدم تعمد تعاطى المنشطات.

عدم قيد إبراهيم حسن فى القائمة الأولى سيحرم اللاعب من القيد فى القائمة الثانية نظرًا لكونه لاعب قديم بالفريق، وتُخصص القائمة الثانية للصفقات الجديدة فقط، وفى حالة ثبوت حسن نية اللاعب أمام لجنة مكافحة المنشطات ورفع الإيقاف عنه سيتم قيده فى انتقالات فبراير المقبل، أو سيتم الاستغناء عن خدماته وبيعه لأحد الأندية.

قائمة بيراميدز كانت ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: على جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - عمر جابر - أحمد فتحى - أحمد سامى - ولفريد كانون - محمد حمدى - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحى - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيونى - عبد الله السعيد - أحمد حمودى - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.