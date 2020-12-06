شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أول 7 مباريات للزمالك فى النسخة المقبلة من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة، بشكل رسمي، عدداً من المواعيد الخاصة بمباريات الفرق المختلفة في المنافسات المقبلة لبطولة الدورى المصرى الممتاز فى نسختها الجديدة، ونستعرض في التقرير التالى المواعيد التي تم تحديدها لنادي الزمالك وصيف النسخة الماضية من بطولة الدورى التي توج بلقبها النادى الأهلى. وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالى: وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالى: الزمالك × المقاولون 12 ديسمبر "لم يحدد ملعب" الزمالك × بيراميدز 17 ديسمبر ستاد الدفاع الجوى الزمالك × الأهلي 28 ديسمبر ستاد برج العرب الزمالك × إنبي 2 يناير "لم يحدد ملعب" الزمالك × طلائع الجيش 9 يناير "لم يحدد ملعب" الزمالك × سموحة 12 يناير ستاد برج العرب الزمالك × المصرى 16 يناير ستاد برج العرب

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