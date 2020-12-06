"هدفنا العالمية".. ماذا قال بيراميدز عن اللوجو الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة وأهداف النادي، لافتًا إلى فكرة النادي نحو التطور للعالمية.

وأضاف المدير التنفيذي لبيراميدز، أن النادي بنى فريقًا قويًا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز بعد تأهله لنهائي مسابقة الكونفدرالية.

وأشار إلى أن النادي ضم مجموعة رائعة من النجوم وسد الاحتياجات في مختلف المراكز وتعاقد النادي مع مدرب عالمي رودلفو أروابارينا الذي يتماشي مع النادي وأفكاره ويتمنى معه الفوز بأكبر عدد من البطولات.

وحول أسباب تغيير الشعار فإنه يرى أن الشعار الجديد يحقق فكرة النادي نحو التطور للكرة العالمية ووجود الأهرامات مهم للغاية لتأكيد فكرة الاستدامة والاستمرارية وهو الهدف والنادي لديه رغبة في أن يكون فكرة هو التطور الدائم والمستمر.

أكد أن النادي مثلما يعمل على الفريق الأول يعمل كذلك على قطاع الناشئين والأكاديميات والنادي لديه رغبة في التطور وبيراميدز أظهر لاعبا رائعا من منتخب الشباب مثل إبراهيم عادل وكذلك محمود

صابر قائد منتخب الشباب، كما أن النادي ضم كريم الطيب الموهبة التي خرج للإعارة للجونة لإظهار قدراته، بجانب وجود لاعب بقدرات رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي.

جدير بالذكر أن بيراميدز سيفتتح الموسم الجديد (2020 - 2021) بمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الأول من مسابقة الدوري.