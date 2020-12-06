بالمواعيد والملاعب.. أول 7 جولات للأهلي في الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولات السبع الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن يخوض الأهلي مباراته الأولى ضد مصر للمقاصة في تمام السابعة والنصف على ملعب الأهلي we السلام.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات الأهلي والملاعب:

الجولة الأولى

الأهلي X مصر للمقاصة - ( الأحد 13 ديسمبر 2020)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف على ملعب الأهلي we السلام

الجولة الثانية

غزل المحلة x الأهلي - (الجمعة 18 ديسمبر 2020)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، ولم يحدد ملعب المواجهة.

الجولة الثالثة

الأهلي x الاتحاد السكندري - (مؤجلة)

*تم تأجيل المباراة لارتباط الفريق بخوض منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة في الحادي عشر من يناير، في تمام الخامسة مساء على ملعب الأهلي we السلام.

الجولة الرابعة

الزمالك X الأهلي - (الاثنين 28 ديسمبر 2020)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية.

الجولة الخامسة

الأهلي x وادي دجلة - (الجمعة 1 يناير 2021)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب الأهلي we السلام.

الجولة السادسة

سيراميكا كليوباترا x الأهلي - (الجمعة 8 يناير 2021)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب السويس الجديد.

الجولة السابعة

الأهلي x الإنتاج الحربي - (الجمعة 15 يناير 2021)

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب الأهلي we السلام.