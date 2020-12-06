الزمالك يرسل رسوم استئناف قضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإرسال رسوم استئناف القلعة البيضاء ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر في شهر أغسطس الماضي، تغريم محمود عبد المنعم "كهربا" بالتضامن مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، بينما رفض "فيفا" إيقاف اللاعب، وأكد سلامة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا بشكل حر.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الأحد، فقد تقرر إرسال مبلغ مالي قيمته 25 ألف دولار ، للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد لاعب الأهلي لدى المحكمة الرياضية، كرسوم الاستئناف الخاصه بالقضية.

ورحل كهربا عن نادي الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.

وانتقل كهربا في صفقة حرة إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.