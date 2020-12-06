ممدوح عيد يكشف أسباب تغيير شعار نادي بيراميدز

شدد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على أن اللوجو هو بداية مرحلة جديدة للنادي وفي الفترة المقبلة ستظهر العديد من الأفكار والمشروعات وفي تطوير فرق الناشئين وغيره من المشروعات، وبيراميدز هو أول نادي يمثل شركة كرة قدم، وفي إطار الدولة وتوجهها فإن الهدف هو التطور والاستدامة.

أشار إلى أن النادي ضم مجموعة رائعة من النجوم

وسد الاحتياجات في مختلف المراكز وتعاقد النادي مع مدرب عالمي رودلفو أروابارينا الذي يتماشي مع النادي وأفكاره ويتمنى معه الفوز بأكبر عدد من البطولات.

وحول أسباب تغيير الشعار فإنه يرى أن الشعار الجديد يحقق فكرة النادي نحو التطور للكرة العالمية ووجود الأهرامات مهم للغاية لتأكيد فكرة

الاستدامة والاستمرارية وهو الهدف والنادي لديه رغبة في أن يكون فكرة هو التطور الدائم والمستمر .

أكد أن النادي مثلما يعمل على الفريق الأول يعمل كذلك على قطاع الناشئين والأكاديميات والنادي لديه رغبة في التطور وبيراميدز أظهر لاعبا رائعا من منتخب الشباب مثل إبراهيم عادل وكذلك محمود صابر قائد منتخب الشباب، كما أن النادي ضم كريم الطيب الموهبة التي أخرجها إعارة للجونة لإظهار قدراته، بجانب وجود لاعب بقدرات رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي.