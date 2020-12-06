مجدي عبدالغني: الأهلي أكبر من قدرات موسيماني

أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ليس له أى بصمات مع الفريق منذ توليه المهمة ولا يليق بتدريب بطل القرن في أفريقيا.

وأضاف عبدالغني في تصريحات إذاعية لبرنامج نجوم الملاعب الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي على إذاعة راديو مصر أنني مازلت متمسك برأيي الفني الخاص بموسيماني، والذي أرى أن الأهلي

كان يستحق مدرب أفضل منه مؤكدا أن الانتصارات والبطولات الأخيرة للفريق جاءت بقدرات اللاعبين المميزين في صفوف الفريق وليس بقدرات المدير الفني والذي اكتفى بدور المتفرج في لقاء القمة الأفريقية أمام نادي الزمالك وفي مواجهات كأس مصر.

واضح عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن فوز الأهلي على الوداد ذهابا وإياب يرجع

إلى أن الفريق المغربي كان ضعيف للغاية وفي حالة لا يرثي لها.

وطالب عبدالغني إدارة النادي الأهلي بضرورة البحث عن مدير فني مميز يليق باسم ومكانة بطل أفريقيا خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه غير متفائل بقدرات موسيماني في الموسم الجديد.

واختتم عبدالغني حديثه عن المشاركة الأولي للمغربي بدر بانون مع الأهلي مؤكدا بأنه لا يمكن الحكم عليه مشيرا إلى انه قادم من فريق الرجاء المغربي الذي يعاني من مشاكل دفاعية كانت اخرها خلال مواجهتي الزمالك في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.