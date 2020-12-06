شاهد.. بيراميدز يكشف عن الشعار الجديد للنادي

كشف نادي بيراميدز عن شعاره الجديد والذي يأتي توافقا مع المرحلة الجديدة من عمر النادي الطامح للمنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة. وأجرى بيراميدز تعديلا شاملا على اللوجو القديم وكشف عن اللوجو الجديد الذي يتضمن الأهرامات الثلاثة، وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم. وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم. ويقيم نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم، بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي، وبحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي، وبحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كما حضر الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول للاحتفال بالانطلاقة.

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