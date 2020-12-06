شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يحتفل بأول بطولة بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته وفرحته بتحقيق أول بطولة له مع النادي وحصد لقب كأس مصر مساء أمس، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.
وخرج طاهر من اللقاء أمس مصابا بعدما اصطدم بأحد لاعبي فريق الطلائع ليحل بديلا منه محمود عبدالمنعم كهربا الذي سجل هدف الأهلي الوحيد في اللقاء.
ونشر طاهر محمد طاهر على صفحته على «تويتر»: «الحمد الله أول بطولة مع النادي الأهلي».
وحقق الأهلي لقب الكأس على حساب طلائع الجيش بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب في نهائي كأس مصر؛ ليحقق الأهلي ثلاث بطولات هذا الموسم هي: الدوري العام وبطولة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.
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