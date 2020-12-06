شكرا لقرائتكم حازم إمام: أهنئ الأهلى بالكأس وبمستوي الشناوى وبانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ حازم إمام نجم الزمالك السابق ، النادى الأهلى بفوزه بكأس مصر مؤكداً أن المارد الأحمر فى حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم مميز ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للأهلى الفوز بالكأس ، وكل التحية للطلائع ومدربه طارق العشرى قدموا مباراة مميزة ، لم يلعبوا دفاع فقط ولكن قدموا اداء متوازن أغلب فترات المباراة"

ويضيف حازم إمام :" موسيمانى محظوظ وموفق شوية ، ركلات الترجيح ركلات حظ ، جمهور الأهلى عايز أداء وبطولات والموسم الجاى صعب جدا على الكل ، وعجبنى بدر بانون تشعر أنه لاعب يبدأ الهجمة بشكل مميز، وواضح أن الأهلى محتاج مهاجم قوى لان موسيمانى شكله مقتنع بمروان محسن وصلاح محسن فقط".

وأكمل الثعلب الصغير:" عجبنى للغاية مستوى الشناوى ومحمد بسام والاخير مستواه يتطور بصورة ملحوظة للغاية ، ولم يعجبنى مخرج نهائى الكأس تغافل إعادة لقطات مهمة فى المباراة وظهر وكأنه غير متابع للقاء".

وعن فشل صفقة الشيخ قال حازم إمام:" الناس فى الزمالك رفضت التعاقد معاه بداعى انه قال تصريحات مش مناسبة على النادى وأنا شايف ان الزمالك عنده 14 لاعب كويس ولكن عايز عناصر قوية على الدكة عشان لو اى لاعب مثل زيزو مثلا تعرض للإجهاد".

وعن الدوري الجديد قال حازم إمام:" سنرى موسم قوى للغاية ، الاهلى توج عن جدارة ببطولة الموسم الاخير ولكن الموسم الجديد سيواجه منافسة شرسة من الزمالك الذى يملك فريق رائع وبيراميدز الذى جلب صفقات قوية على رأسها رمضان صبحى الذى سوف يصنع الفارق بكل تأكيد".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحى ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.