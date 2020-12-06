شكرا لقرائتكم نجم بيراميدز يخضع لجلسة استماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع إبراهيم حسن لاعب بيراميدز لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقي كاف صباح اليوم الأحد، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التي تثبت براءة ابراهيم حسن من تعمد تعاطي المنشطات ، وينتظر بيراميدز وإبراهيم حسن قرار الاتحاد الأفريقي والذي من المنتظر أن يصدر خلال الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر أن لجنة الاتحاد الافريقي ومكافحة المنشطات تفهمت الأمر ومن المتوقع أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.

قرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن في قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 اشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب في عدم تعمد تعاطى المنشطات.

عدم قيد إبراهيم حسن في القائمة الأولى سيحرم اللاعب من القيد في القائمة الثانية نظرًا لكونه لاعب قديم بالفريق، وتُخصص القائمة الثانية للصفقات الجديدة فقط، وفى حالة ثبوت حسن نية اللاعب أمام لجنة مكافحة المنشطات ورفع الإيقاف عنه سيتم قيده في انتقالات فبراير المقبل، أو سيتم الاستغناء عن خدماته وبيعه لأحد الأندية.