شكرا لقرائتكم 10 حالات إصابة بفيروس كورونا فى نادى دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف إيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور أن إصابات كورونا في الفريق وصلت إلى 10 حالات ، حيث تأكد إصابة محمد فايز المدير الفني ، بالإضافة على المدرب العام ، و المدرب المساعد ، بخلاف عضو مجلس إدارة ، و 6 لاعبين ، وبالتالي القوة الكاملة غير متوفرة لفريق دمنهور .

أرسل نادى دمنهور فاكسا رسميا إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، و أخر للجنة المسابقات ، بطلب منهم تأجيل مباراة الفريق امام أبو قير للاسمدة المقرر لها الخميس المقبل في منافسات دورى القسم الثانى ، في ظل تفشى الفيروس بين لاعبى الفريق و الجهاز الفني .

من جانبه قال إيهاب عبد الله رئيس النادى أنه أرسل الفاكسات الى اتحاد الكرة كأستغاثة بالموافقة على التأجيل خاصة وانه إا كانت الإصابات مقتثرة على اللاعبين ، كان من الممكن الاعتماد على الناشئين ، و لكن الجهاز الفني كله ، مصاب ، وبالتالي لا يوجد مدرب أو مدرب مساعد او مدرب عام يتولى قيادة الفريق خلال المباراة قائلا :" معندناش مدرب ولا جهاز فنى هنلعب ازاى "

وأضاف رئيس دمنهور أن الفريق خضع لمسحة كورونا امس في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، وأثبتت إيجابية العينات ، بخلاف المسحة المقرر الخضوع لها بعد غد الثلاثاء ، و التي من المحتمل بنسبة كبيرة أن تكشف عن إصابات جدبدة ، لذلك نناشد اتحاد الكرة بالموافقة على التأجيل حفاظا على سلامة الفرق المقر مواجهتها الفترة المقبلة .