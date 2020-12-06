شكرا لقرائتكم محمد عادل: المقاولون سينافس على المربع الذهبي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن التكهن ببطل الدوري فى الموسم المقبل أمر صعب للغاية مؤكداً أن فريقه يسعى للحفاظ على مكانته بالمربع الذهبى ، وقال محمد عادل فتحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نسير بصورة جيدة فى فترة الاعداد وكذلك فى البطولة الافريقية ، والتعاقدات الجديدة انصهرت فى بوتقة الفريق وسوف تصنع الفارق".

ويضيف عضو مجلس المقاولون العرب :"كل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد سواء الباقية فى الممتاز أو الصاعدة حديثاً بما يبشر بموسم قوى للغاية سيكون من الصعب التكهن فيه ببطل المسابقة مثل المواسم السابقة".

وتابع :" نشارك فى بطولتين وبالطبع سوف نسعى للحفاظ على موقعنا فى المربع الذهبى بالنسخة الجديدة للدوري".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه يوسف حسن مهاجم الذئاب الصاعد، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اطار استعداد الفريقين لانطلاق الدوري.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجارى، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً بالأمس عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.