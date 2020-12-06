شكرا لقرائتكم تغيير شعار نادي بيراميدز.. الأهرامات الثلاثة في دائرة زرقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي بيراميدز بتغيير شعار النادي والذي كان يتميز بوجه أبو الهول وتحته الأهرامات الثلاث، ليتم تعديله وإزالة وجه أبو الهول ليصبح شعار بيراميدز الجديد عبارة عن الأهرامات الثلاثة في دائرة زرقاء اللون ومكتوب عليها اسم النادي باللغة الإنجليزية .

يُعلن اليوم، الأحد، مسئولو نادى بيراميدز، عن شعار النادى الجديد استعدادًا للموسم المقبل 2020 / 2021 والإطلاع على آخر المستجدات الرياضية وخطة النادي في الفترة القادمة، فى مؤتمر صحفى، بأحد الفنادق الكبرى، والمقرر إقامته فى الثانية ظهرًا، بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وخالد بدر مدير العمليات، وشريف عبد القادر مدير التسويق.

شعار نادى بيراميدز الحالي على شكل تمثال أبو الهول الفرعوني مع ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه بالإضافة لكتابة اسم النادي باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادي تشابهه مع أي شعارات أخرى.

فى سياق أخر، كان بيراميدز، استبعد اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول من القيد في القائمة الأولى المحلية والأفريقية، بسبب تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أن ثبتت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها اللاعب في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.