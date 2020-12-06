شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبرم 5 صفقات جديدة قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مسئولو نادى المقاصة فى إبرام 5 صفقات جديدة قبل ساعات من غلق باب القيد في منتصف الليل اليوم، الأحد، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل ، وأنهى مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع ثلاثي المصري عماد فتحي مقابل مليوني جنيه، والليبي مفتاح طقطق، وأحمد عادل ميسي فى صفقة انتقال حر، وأسامة العزب ظهير أيمن الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، ومحمود الغزالي جناح التقدم السعودي السابق.

ويسابق مسئولو المقاصة الزمن لحسم صفقة شراء لاعب وسط سبق ولعب بقميص النادي الفيومي من قبل، قبل غلق باب القيد، بعدما وصلت المفاوضات مع ناديه لمرحلة متقدمة.

سبق وأعلن نادي المقاصة تعاقده مع أحمد السيد متعب ظهير أيسر دمنهور وهو يشبه محمود وحيد لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي.