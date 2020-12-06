شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بالأمل لإنهاء صفقة سيرينو فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك مسئولو النادى الأهلى بالأمل الضعيف لإنهاء صفقة الأوروجويانى جاستن سيرينو، نجم صن داونز الجنوب أفريقى، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، ورغم عدم توصل الأهلى لاتفاق لضم اللاعب ورغم أن باب القيد المحلى سيتم إغلاقه الليلة، إلا أن الإدارة الحمراء تكثف جهودها لإنهاء الصفقة، خاصة أنه اللاعب الأجنبى الوحيد المطلوب من قبل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والذى سبق وقام بتدريبه خلال فترة قيادته لصن داونز.

وهناك عائق آخر أمام إتمام صفقة سيرينو وهو فى لاعب الفريق الحالى الأنجولى جيرالدو الذى يرفض كل المحاولات للوصول لصيغة اتفاق معه، سواء بفسخ عقده أو قبول أى من العروض التى وصلته والتى وصل عددها ثلاثة من البرازيل وتونس والإمارات بالتحديد، ويحتاج الأهلى لتسويق جيرالدو لكى يتمكن من قيد سيرينو حال ضمه، خاصة أن قائمة الأجانب يتواجد بها حالياً 5 لاعبين وهو العدد الأقصى بعد أن تم التعاقد مع المغربى بدر بانون على حساب السنغالى أليو بادجي.

وتكثف إدارة الأهلى من محاولاتها لضم الأورجويانى جاستن سيرينو رغم أن الصفقة تبدو صعبة، وهناك العديد من المعوقات التى تحول دون ضمه خلال الميركاتو الجاري، وقال مصدر فى الأهلى :"طلبنا ضم سيرينو بشكل رسمى لكن ناديه صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة وهو المبلغ الذى يفوق قدرات الخزينة الحمراء كما أن لجنة التخطيط ترى أن سيرينو لاعب رائع ولكنه فى نفس الوقت كبير السن وبالتالى فليس من المنطقى دفع أكثر من 2 مليون دولار لإتمام الصفقة".