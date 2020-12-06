شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي يحتاج رأس حربة سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، إدارة الكرة بالنادي الأهلي بسرعة التعاقد مع مهاجم سوبر.

وقال «الصقر» في تصريحات إذاعية: «الأهلي يحتاج لرأس حربة سوبر في الوقت الحالي يليق بإمكانياته، والجميع يرى ذلك».

وحقق الأهلي الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه أمس بكأس مصر على حساب طلائع الجيش، قبل أن يتوج بدوري الأبطال وقبلها الدوري الممتاز.