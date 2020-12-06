شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون : قدمنا مباراة قوية والفريق استحق كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي، سعادته بتحقيق أول لقب رسمي مع الفريق الأحمر، بعد التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح،وقال بانون، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة، في الفترة الماضية.

وتابع: «خلال أقل من ‏أسبوعين خاضوا لقائين في منتهى الصعوبة، أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال، وضد طلائع الجيش في نهائي الكأس، وفازوا بهما».