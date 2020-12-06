شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: قدمنا عرضًا قويًا أمام الأهلي وغيرت أداء الطلائع في 20 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي طلائع الجيش ان فريقه قدم مباراة طيبة أمام الاهلي في نهائي كأس مصر رغم النقص العددي الذي واجهه الفريق عقب طرد احمد سالم ،لافتا إلى انه أغلق مفاتيح لعب المنافس سواءعلي معلول اوحسين الشحات أو محمد مجدي أفشة .

وشدد «العشري» في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان غير أداء وشكل الفريق خلال 20 يوما حتى يظهر بشكل مميز وفي توقيت صعب تمكن خلاله اللاعبون من إقصاء الزمالك حامل اللقب ثم الاداء بشكل مميز امام الاهلي الذي حسم اللقب بركلات الترجيح .