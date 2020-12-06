شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لـ«الونش» بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بقيادة باتشيكو برنامج تأهيلي لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق من اجل إستعادة لياقته البدنية بعد تعافيه من فيروس كورونا كان الونش قد اعلن عن سلبية مسحة كورونا التي خضع لها أمس السبت وشفائه تماما من الفيروس الذي أصابه مؤخرًا.

وكان محمود حمدي الونش تعرض للإصابة بفيروس كورونا والذي أبعده عن مباراتي الأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.