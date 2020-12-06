شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفسخ عقده مع لاعب ريال مدريد السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إنهاء عقد أحد لاعبيه بالتراضي، وقال سان جيرمان، في بيان رسمي: «اتفق النادي مع الإسباني خيسي رودريجيز على فسخ العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2021».

وأضاف: «يتمنى سان جيرمان التوفيق لخيسي في بقية مسيرته الاحترافية».

كان خيسي انتقل من ريال مدريد إلى سان جيرمان في صيف 2016 نظير 25 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات قدراته مع الفريق، وأعاره باريس إلى لاس بالماس، وستوك سيتي، وريال بيتيس، وسبورتنج لشبونة.