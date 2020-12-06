شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: إسألوا الحنفي عن إلغاء الهدف وركلة الجزاء أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش انه لن يتحدث عن أداء محمد الحنفي حكم اللقاء سواء في الهدف الملغي والذي كان كفيلا بمنح الفريق الأفضلية خلال اللقاء أو بركلة الجزاء التي لم تحتسب في الشوط الثاني.

وشدد العشري على انه لن يتحدث اداء الحكم في المباراة، لكن كان يرغب في الحصول على حقه وعدم التأثر به.

واضاف: أسألوا الحنفي لماذا ألغى هدف التقدم في الشوط الاول وألغى ركلة جزاء.