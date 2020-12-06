شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يدعم بقاء «لوف» مع المانشافت: «قرارًا صحيحًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعم مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بالإبقاء على مدربه يواكيم لوف في منصب المدير الفني للمانشافت.

وقال نوير، أن قرار الإبقاء على لوف كان صحيحا، وأضاف، «مضينا معه في طريق حاولنا فيه كثيرا، والوضع كان بالنسبة لنا جميعا مختلفا للغاية عما كنا نتوقعه، لكننا يجب أن نتعامل مع هذه الظروف».

واعترف نوير، بأن منتخب بلاده لعب مباراة بائسة ضد إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بخسارته 0-6، وقال، «لكني آمل بأن نتحسن في العام الجديد، خاصة في بطولة اليورو، نحن نتطلع للأمام وبداخلنا حافز كبير، وأعتقد أن طاقمنا التدريبي متحفز أيضًا».