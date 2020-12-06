شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لن نمنح فايلر مكافأة التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الفريق قدم موسمًا رائعًا وتمكن من حصد 3 بطولات في غاية الأهمية بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر

وقال خالد الدرندلي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: «تعرضنا لظروف صعبة، ولكن الجميع تعاون كما اتخذ جهاز الكرة العديد من القرارات الصائبة مثل التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، رغم توقع الجميع اتجاه الأهلي للتعاقد مع مدرب من أوروبا».

وتابع: «نسعى لتجهيز المكافآت للاعبين بالوقت الحالي، كما سيحصل اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق على مستحقاتهم والمكافآت بعد مشاركتهم بالفترة الماضية، ونفس الأمر ينطبق على السويسري رينيه فايلر حيث نسعى لتجهيز مكافأة الدوري له، وبالمناسبة هو لن يحصل على مكافأة التتويج بدوري أبطال أفريقيا أو كأس مصر»