شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يتوقع تتويج تشيلسي بلقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إن تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة هذا الموسم نظرا لما يملكه النادي اللندني من قوة وثقل تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

ودفع الفوز 3-1 على ليدز يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج الليلة الماضية فريق لامبارد إلى المركز الأول بين فرق البطولة العشرين برصيد 22 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير وليفربول.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم الأحد قال كلوب، «عندما أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت الحالي فإن تشيلسي حسب رأيي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب، فهو يملك أكبر تشكيلة ولديه لاعبون كبار يقدمون أداء جيدا كفريق بعد بداية متواضعة وكلهم لائقون، ولديه وفرة في الخيارات ومن ثم إمكانية التغيير والتبديل».

ورغم أن ليفربول كان ينفرد بالقمة بفارق ست نقاط خلال هذه المرحلة من الموسم الماضي فإن أداءه هذا الموسم تأثر بكثرة المباريات وكثرة حالات الإصابة في صفوفه.

وتوقع كلوب أن يكون الصراع على اللقب هذا الموسم مفتوحا بصورة أكبر مما كان عليه في المواسم الماضية.