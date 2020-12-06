شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب ضم «فتحي» للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسئولو مصر المقاصة اتفاقهم مع نظرائهم بالنادى المصرى من أجل انتقال عماد فتحى، صانع ألعاب الفريق الساحلى، لأبناء الفيوم، بناءً على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة.

ويرتبط عماد فتحى بعلاقة قوية بإيهاب جلال منذ أن كان لاعبا بالمقاصة من قبل ثم انتقل مع نفس المدرب للزمالك، ثم رحل أيضا للمصرى خلال فترة تولى إيهاب جلال المسؤولية الفنية للفريق البورسعيدي.

كان على ماهر، المدير الفنى للمصرى، رحب برحيل اللاعب نظرا لعدم الحاجة لجهوده في ظل اعتماد المدير الفنى على أحمد رفعت ومحمد عنتر بعد انضمامهما من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.