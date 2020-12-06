شكرا لقرائتكم موسيماني يصنع التاريخ بتكرار الثلاثية مع الأهلى فى أحلى سيناريو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لو رسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي هذا السيناريو لنفسه، فلن يخرج بهذا الجمال والنجاح والعبقرية التي حدثت على أرض الواقع، فالبنسبة للكثيرين 2020 ليست أفضل سنواتهم ولكنها بالنسبة لموسيماني فهي كذلك بلا أدني شك.

موسيماني الذي لم يكن يتخيل أن يتولى المسئولية الفنية لنادي القرن الأفريقي لم يحظى فقط بهذا الشرف، ولكنه بدأ مسيرة حصد البطولات مع الفريق الأحمر بمجرد وصوله، فجاء رحيل رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي بمثابة الفانوس السحري لتحقيق موسيماني لأحلامه، بعد قرار مجلس إدارة الأهلي الجريء بمنحه الثقة واسناد مسئولية الفريق له ليستقيل بالفعل من تدريب فريقه السابق صن داونز ويقود الأهلي، حيث أشرف على باقي مباريات الفريق المتبقية في الدوري العام عقب حصد الأهلي ببقبه المفضل قبل 7 جولات من النهاية كما قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء وغياب 7 سنوات عن دولاب بطولات الأهلي، ولم يكتفي موسيماني بذلك ولكنه نجح أيضاً في اقتناص لقب كأس مصر من براثن طلائع الجيش بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

ونجح موسيماني قبل توليه المسئولية الفنية للأهلي في حصد الثلاثية المحلية مع صن داونز، حيث فاز الفريق ببطولة الدوري العام وكأس جنوب افريقيا وكذلك كأس السوبر، في الوقت الذي لازال موسيماني قادراً على حصد مزيد من البطولات في 2020 في حالة نجاحه في قيادة الأهلي لحصد لقب السوبر الافريقي خلال مواجه نهضة بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري، والتي ستصبح وقتها البطولة السادسة لموسيماني هذا الموسم فقط.