شكرا لقرائتكم الأهلي يتمسك بالأمل الضعيف للإنهاء صفقة الأورجوياني سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مسئولو النادي الأهلي بالأمل الضعيف لإنهاء صفقة الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، ورغم عدم توصل الأهلي لاتفاق لضم اللاعب ورغم أن باب القيد المحلي سيتم غلقه بنهاية اليوم، إلا أن الإدارة الحمراء تكثف من جهودها لإنهاء الصفقة خاصة وأنه اللاعب الأجنبي الوحيد المطلوب من قبل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي سبق وقام بتدريبه خلال فترة قيادته لصن داونز.

وهناك عائق أخر أمام إتمام صفقة سيرينو وهو في لاعب الفريق الحالي الأنجولي جيرالدو والذي رفض كل المحاولات للوصول لصيغة اتفاق معه سواء بفسخ عقده أو قبول أياً من العروض التي وصلته والتي وصل عددها ثلاثة من البرازيل وتونس والإمارات بالتحديد، ويحتاج الأهلي لتسويق جيرالدو لكي يتمكن النادي من قيد سيرينو حال ضمه خاصة أن قائمة الأجانب يتواجد بها حالياً 5 لاعبين وهو العدد الأقصى بعد أن تم التعاقد مع المغربي بدر بانون على حساب السنغالي اليو بادجي.

وتكثف إدارة الأهلي من محاولاتها لضم الأورجويانى جاستن سيرينو رغم أن الصفقة تبدو صعبة ، وهناك العديد من المعوقات التي تحول دون ضمه خلال الميركاتو الجاري، وقال مصدر في الأهلي :"طلبنا ضم سيرينو بشكل رسمي لكن ناديه صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الخزينة الحمراء كما أن لجنة التخطيط ترى أن سيرينو لاعب رائع ولكنه في نفس الوقت كبير السن وبالتالي فليس من المنطقي دفع أكثر من 2 مليون دولار لإتمام الصفقة".