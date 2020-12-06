شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يجتمع مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع ظهر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المعنية بالبطولة للوقوف علي اخر الاستعدادات لتنظيم البطولة، بحضور الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي الرياضة ورئيس لجنة الإتصال الحكومى، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، و المهندس حسين لبيب مدير البطولة.

وتناول الاجتماع خطة نقل الجماهير من وإلي الصالات التي اصبحت جاهزة بشكل كامل، حيث سيتم النقل عن طريق توفير اتوبيسات مخصصة للبطولة في اماكن جارى تحديدها، بالإضافة إلى توفير ساحات لانتظار السيارات بجانب الصالات المستضيفة للبطولة، وعملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين الفرق والمنتخبات الرياضية و الجماهير.

و استمع وزير الرياضة لممثلي الوزرات المعنية، عن مدى استعداداتهم للبطولة، حيث تم استعراض الخطة السياحية التى تم وضعها للسائحين، بالاضافة الى مقترح بإعداد كتيب عن استعدادات مصر لتنظيم بطولة كاس العالم لليد وانجازات كرة اليد المصرية، والتعريف بالفرق والوفود المشاركة بالبطولة باللغات المختلفة.

قال وزير الرياضة، ان العالم كله سيشاهد البطولة التي ستمثل قيمة مضافة للدولة المصرية وقدرتها على تنظيم كبرى الاحداث الرياضية، في ظل جائحة كورونا، مؤكداً على تضافر كافة جهود الدولة لاخراج بطولة العالم لكرة اليد بصورة تعبر عن قيمة وحضارة مصر عالمياً.

واشار صبحي إلى الاستعداد التام من كافة الوزرات للمساهمة في انجاح هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سيؤكد على ان مصر بالفعل اصبحت قبلة الاتحادات الرياضية، وجاذبة للاحداث والفعاليات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أعرب صبحي عن سعادته باللقاء متمنيا للجميع التوفيق في العمل معا من اجل انجاح بطولة العالم لليد بالصورة التي تليق باسم مصر ومكانتها العالمية.