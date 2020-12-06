شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يفسخ تعاقده مع الإسباني رودريجيز بشكل مفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع الإسباني خيسيه رودريجيز بشكل مفاجئ، على الرغم من إنتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل، أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن فسخ عقد خيسيه رودريجيز مهاجم البياسجي، قبل إنتهائه في يونيو 2021.

ولم يكشف باريس سان جيرمان في إعلانه، عن أية تفاصيل خاصة بخطوة فسخ عقد خيسيه رودريجيز المفاجئ.

Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

وكانت تقارير فرنسية، قد أشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، قررت فسخ تعاقد خيسيه رودريجيز لأسباب سلوكية.