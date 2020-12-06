شكرا لقرائتكم أحمد حسن: تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ أمر غريب للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ، أمر غريب للغاية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض كان في حاجة لضم لاعب الأهلي السابق ، وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لا أعلم السبب الحقيقي وراء تراجع الزمالك عن ضم الشيخ، وهل تفضيله الانتقال إلى النادي الأهلي قبل سنوات هو السبب، لكن مفاوضات الزمالك في السابق كانت تتم بشكل أفضل".

وأضاف: "الزمالك كان يسير بشكل جيد في الفترة الماضية، كانت هناك تجاوزات لم نكن راضين عنها، لكن التعاقدات والصفقات كانت تسير بشكل جيد، موضوع أحمد الشيخ وتوقيعه على العقود، ولمجرد وجود ضغط من السوشيال ميديا تم التراجع، والأولوية هل الزمالك في حاجة للاعب أم لا، هناك احتراف حاليا، كهربا انتقل للأهلي، وحسام وإبراهيم ذهبوا إلى الزمالك".

وواصل: "موضوع انتقاله إلى الأهلي ورفضه الزمالك في وقت سابق، أمر عادي وطبيعي، الأمر لا علاقة له بالقيم والمبادئ، لكن حاجة الزمالك الفنية هي المفترض أن تحسم تلك الأمور، والقصة كلها فنية، والزمالك كان يحتاج إلى الشيخ في الجبهة اليمني، في ظل نقص البدائل، ورمضان صبحي انتقل من الأهلي إلى بيراميدز بسبب العوامل المادية، لا يجب أن تتحرك المنظومة الرياضية وفقا للسوشيال ميديا".

وختم:" كان يجب على الزمالك عدم مفاوضة الشيخ من البداية، طالما سيتراجع بهذا الشكل".

وهنأ أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، النادي الاهلي بتحقيق الثلاثية عقب التتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن فريق طلائع الجيش لديه لاعبين مميزين، وكان قادرا على تحقيق المفاجأة، لكن الفريق الأحمر حقق البطولة بالخبرات، ولديه دوافع كبيرة رغم أنه لم يظهر بالشكل الجيد.

وأضاف: "الأهلي حقق بطولة هامة، وقادر على تحقيق الخماسية عندما يخوض السوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي، وسيكون إنجاز تاريخي للجيل الحالي، كانت بطولة مهمة للفريق، ويجب تحية طارق العشري ونادي طلائع الجيش على المستوى الذي ظهروا به".

وتابع: "الأهلي لا يمتلك حلول حاليا في خط الهجوم، وسيدفع بالعناصر الموجودة، لكن الفريق يحتاج إلى رأس حربة يليق بمكانة الأهلي،وهذا ليس كلامي أنا فقط، بل الجميع يؤكد على ذلك، الفريق مر عليه لاعبين مميزين في خط الهجوم مثل حسام حسن وعماد متعب وفلافيو وغيرهم".

وواصل: "أتمنى أن تستمر المبادرات الأخيرة لنبذ التعصب، وفرض التهدئة على الجميع، ونريد تطوير المنظومة الرياضية، وأن يقوم الإعلام بدوره، وأتمنى الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري، ومتفائل بالموسم الجديد".