شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ فى بيراميدز خلال ساعات بعد فشل انتقاله للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع أحمد الشيخ نجم الأهلي السابق على عقود انضمامه لنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فشل انتقاله للزمالك، رغم توقيعه على عقود انتقاله للفريق الأبيض إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، وذلك قبل تفعيل واعتماد العقود، ومن المقرر أن يعلن بيراميدز خلال الساعات القادمة عن ضم أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر خاصة وأن اللاعب فسح عقده مع الأهلي وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي قبل غلق باب القيد مساء اليوم الأحد.

ووقع أحمد الشيخ على عقود انضمامه لنادي الزمالك في جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض في حضور وكيله، وذلك بعدما أوصت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، بضم اللاعب وقامت بعرضه على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي وافق على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة، ولكن جاء رفض المفوض عن شئون كرة القدم باللجنة التي تدير الزمالك للصفقة لتتعطل الأمور قبل أن يتم التوافق على عقد اجتماعا بين لجنة الكرة والمفوض عن شئون الكرة لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه ورفضت لجنة الكرة التوقيع على ورقة الموافقة على ضم اللاعب التي وقع عليها باتشيكو ليتمسك "المفوض" برأيه وهو الامر الذي أثار علامات استفهام كبيرة.

وتلقى أحمد الشيخ عدداً من العروض الخارجية والداخلية من معظم فرق الدوري العام إلا أن اللاعب وبعد أدائه صلاة الاستخارة اختار الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.