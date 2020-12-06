شكرا لقرائتكم ظهور جيد للمغربي بدر بانون مدافع الأهلي فى مشاركته الأساسية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد مشاركته الأساسية الأولى مع فريقه، بعدما شارك في مواجهة طلائع الجيش بنهائي بطولة كأس مصر وهي المواجهة التي حمسها الفريق الأحمر لصالحه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1/1، ليحقق الفريق الأحمر الثلاثية هذا الموسم عقب فوزه ببطولة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاءت مشاركة بدر بانون بمثابة المفاجأة خاصة وأنه جاءت على حساب ياسر إبراهيم الذي ظهر بشكل جيد طوال الفترة الماضية إلا أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وجد أن الدفع ببدر بانون سيكون أفيد وأفضل أمام الطلائع وهي النبوءة التي تحققت بعدما ظهر اللاعب الدولي بمستوي رائع في نهائي الكأس.

وظهر بدر بانون بشكل جيد وأعاد للأذهان المدافع صاحب الكرة الجميلة التي تنال ثقة الجماهير بكافة أطيافها ل، وأعاد اللاعب الاتزان المفقود لدفاع الأهلي واستحوذ بدر بانون بدرجة امتياز على أصحاب اللمسة الدقيقة والجيدة للفريق في مباراة نهائي كأس مصر بعدما شاهد قبل أيام تتويج المارد الأحمر بالبطولة الافريقية امام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ضم المدافع المغربى بدر بانون لاعب الرجاء السابق، معلقاً :"بدر بانون تابعناه لفترة طويلة، ومحمد يوسف ومحمد فضل كانوا متابعينه من 3 سنوات، ولكن لم يحدث تواصل معه"

وأضاف: بعد ذلك فى الفترة الأخيرة فكرنا فى أن الأهلى يحتاج مدافع بشكل مختلف، ووجدنا أن بدر هو الأنسب، لأنه شخصية يعرف يعنى إيه ضغوط وهو كابتن بالفريق، ويعرف كيف يتكلم مع اللاعبين ويقود خط الدفاع ولاعب كرة عالى جداً وسيكون له دور كبير معنا، وليس حقيقى ما يقال عن أنه تم شراءه بـ 3 مليون دولار الرقم أقل من ذلك بكثير.

وكشف محمد عزيز، وكيل المغربى بدر بانون، لاعب الأهلى الجديد، أن ملف انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء من أسهل الملفات التى عمل بها فى مسيرته كوكيل للاعبين، مؤكدا أن الصفقة لم تستغرق سوى أيام قليلة، معلقاً :"بدر بانون تلقى عدة عروض قبل وبعد الانتقال للأهلى وحتى الآن يتلقى عروض مغرية، ولكن اللاعب لم يتردد فى اختيار اللعب للفريق الأحمر، كما أنه وافق على العرض خلال ساعتين فقط"