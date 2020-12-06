شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: الطلائع لن يفرط فى السوبر.. وشكرا لبطل أفريقيا على الممر الشرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلى بطل الدورى ودورى أبطال أفريقيا، وكانت هناك رغبة وحماسا لدى لاعبيه لإثبات وجودهم والظفر بلقب كأس مصر.

وأضاف العشرى، فى تصريحات لبرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وظهروا تكتيكياً وفنياً بشكل جيد أمام الأهلي، كما قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك فى نصف النهائى أيضا".

وأشار مدرب الطلائع إلى أننا "تأثرنا بطرد أحمد علاء أمام الأهلي، ولعبنا أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين، لكن لاعبى طلائع الجيش ظهروا بشخصية كبيرة، والجميع قام بالإشادة بهم بعد اللقاء، وأثق أننا نقدم موسم جيد، ويجب أن نتقبل الخسارة، وهذه هى كرة القدم، والروح الرياضية دائما هى التى يجب أن تتصدر المشهد، وأهنئ الأهلى وجماهيره ومجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب". وتابع: "اشكر لاعبى الأهلى على الممر الشرفي، وهذه هى الروح الرياضية، وقد قاموا بالإشادة بأداء طلائع الجيش بعد اللقاء".

وتابع العشرى، "تأثرنا بالنقص العددى، خاصة فى العمل الهجومي، وكنا نلعب على الدفاع المنظم، ولكن تعاملنا بشكل جيد تكتيكيا رغم سيطرة النادى الأهلي، لكن أغلقنا جميع الطرق نحو مرمى محمد بسام، وحاولنا استغلال الهجوم المرتد عن طريق إسلام محارب وناصر منسي، ونجحنا فى الوصول لركلات الترجيح، وأهنئ الأهلى بالكأس ولكن سعيد بالأداء، وروح اللاعبين".

وحول مواجهة الأهلى مرة أخرى فى السوبر، قال طارق العشرى، "كان لدينا طموح فى تحقيق كأس مصر، ودائما مواجهات الكأس يحدث فيها مفاجآت، نحاول إيجاد الدوافع لدى لاعبى الطلائع للدخول فى المنافسة وتحقيق البطولات، وهو ما لمسته لدى اللاعبين أيضًا، وهناك دعم كبير من الإدارة، وأحاول بث الروح لدى اللاعبين، والكل أشاد بهم بعد اللقاء، جميع المكاسب التى حققنها سنبنى عليها، سنكون نداً قوياً للأهلى فى بطولة السوبر، وسنحاول انتزاع اللقب، وتحقيق أول بطولة فى تاريخ طلائع الجيش".

وأشار إلى أن "مواجهات الأهلى والزمالك صعبة، طريق طلائع الجيش للوصول لنهائى الكأس كان صعبا، بعد تخطى بيراميدز ثم الزمالك، وأشكر عبدالحميد بسيونى على ما قدمه، كان ضمن الجهاز التدريبى معي، وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة، قمنا باستغلال الظروف أمام الزمالك بعد خسارته فى دورى أبطال إفريقيا، والنواحى النفسية كان له دور فى تلك المباراة، وهو ما سعدنا فى التفوق على الزمالك".

وواختتم العشرى قائلا، "مواجهة الأهلى كانت الأصعب، لأنه لاعبين خبرات ويعيشون فى حالة نشوة كبيرة بعد الفوز بدورى الأبطال، ويريدون تحقيق الثلاثية، وكنا نصمد ونصل لركلات الترجيح، فهو شئ يحسب للاعبين، واستطاعوا تحمل المسئولية ويُكونوا شخصية وأثبتوا لجماهير الكرة المصرية، أن هناك فريق جيد وسيظهر بشكل قوى فى الدوري، يكفينا فخرا الخسارة بركلات الترجيح"

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحى ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.