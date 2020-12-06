شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر يؤكد فشل صفقة الشيخ بسبب السوشيال ميديا.. والأهلى اقترب من الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ أمر غريب للغاية، لأن الفريق الأبيض كان فى حاجة لضم لاعب الأهلى السابق، وقال فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "لا أعلم السبب الحقيقى وراء تراجع الزمالك عن ضم الشيخ، وهل تفضيله الانتقال للنادى الأهلى قبل سنوات هو السبب، لكن مفاوضات الزمالك فى السابق كانت تتم بشكل أفضل".

وأضاف الصقر، "الزمالك كان يسير بشكل جيد فى الفترة الماضية، كانت هناك تجاوزات لم نكن راضين عنها، لكن التعاقدات والصفقات كانت تسير بشكل جيد، موضوع أحمد الشيخ وتوقيعه على العقود ولمجرد وجود ضغط من السوشيال ميديا تم التراجع، هل الزمالك فى حاجة للاعب أم لا، هناك احتراف حاليا، كهربا انتقل للأهلي، وحسام وإبراهيم ذهبوا إلى الزمالك".

وتابع، "موضوع انتقاله إلى الأهلى ورفضه الزمالك فى وقت سابق أمر عادى وطبيعي، الأمر لا علاقة له بالقيم والمبادئ، لكن حاجة الزمالك الفنية هى المفترض أن تحسم تلك الأمور، والقصة كلها فنية، والزمالك كان يحتاج إلى الشيخ فى الجبهة اليمني، فى ظل نقص البدائل، ورمضان صبحى انتقل من الأهلى إلى بيراميدز بسبب العوامل المادية، لا يجب أن تتحرك المنظومة الرياضية وفقا للسوشيال ميديا".

واختتم أحمد حسن قائلا، "كان يجب على الزمالك عدم مفاوضة الشيخ من البداية، طالما سيتراجع بهذا الشكل".

من ناحية أخرى، هنأ أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، النادى الأهلى بتحقيق الثلاثية عقب التتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن فريق طلائع الجيش لديه لاعبون مميزون، وكان قادرا على تحقيق المفاجأة، لكن الفريق الأحمر حقق البطولة بالخبرات، ولديه دوافع كبيرة رغم أنه لم يظهر بالشكل الجيد.

وأضاف، "الأهلى حقق بطولة مهمة، وقادر على تحقيق الخماسية عندما يخوض السوبر الأفريقى ثم السوبر المحلي، وسيكون إنجازا تاريخيا للجيل الحالي، كانت بطولة مهمة للفريق، ويجب تحية طارق العشرى ونادى طلائع الجيش على المستوى الذى ظهروا به".

وتابع الصقر، "الأهلى لا يمتلك حلولا حاليا فى خط الهجوم، وسيدفع بالعناصر الموجودة، لكن الفريق يحتاج إلى رأس حربة يليق بمكانة الأهلي، وهذا ليس كلامى بل الجميع يؤكد ذلك، الفريق مر عليه لاعبون مميزون فى خط الهجوم مثل حسام حسن وعماد متعب وفلافيو وغيرهم".

وأضاف حسن، "أتمنى أن تستمر المبادرات الأخيرة لنبذ التعصب، وفرض التهدئة على الجميع، ونريد تطوير المنظومة الرياضية، وأن يقوم الإعلام بدوره، وأتمنى الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري، ومتفائل بالموسم الجديد".