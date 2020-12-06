شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم البطاقة الدولية للمغربى حميد أحداد بعد استعادة جهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو نادى الزمالك البطاقة الدولية للمغربى حميد أحداد، جناح الفريق العائد إلى الأبيض بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية المقبلة، حيث سينتظر النادى الأبيض لفترة القيد المقبلة من أجل إتمام قيده فى القائمة الأفريقية لعدم وصول بطاقته قبل غلق باب القيد الأفريقى فى المرحلة الماضية.

وعاد أحداد للمشاركة فى تدريبات الزمالك بداية من أمس، السبت، بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها من أجل الاطمئنان على أسرته فى المغرب قبل عودته إلى الزمالك فيما حرص مسئولو النادى الأبيض، على طمأنة اللاعبين حول المرحلة المقبلة حيث شهدت الجلسة التى جمعت إدارة النادى الأبيض مع لاعبى الفريق تأكيد المستشار محمد عطية، المفوض لإدارة شئون كرة القدم، للاعبين بأن هناك مجموعة من المكافآت الخاصة المحددة لتحقيق الانتصار فى أول خمس مباريات من بطولة الدورى الممتاز وأن تلك المكافآت سيتم صرفها بصورة نقدية بشكل فورى فى غرفة الملابس عقب نهاية كل مباراة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق أقوى انطلاقة فى بطولة الدورى إلى جانب التأكيد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها غدا الإثنين وبحد أقصى بعد غدٍ الثلاثاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.