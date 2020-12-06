شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف مفاجأة الأهلي باحتفالية القرن على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن تتويج الأهلى بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش واستعداده للسوبر الأفريقى امام نهضة بركان المغربى يوم 18 ديسمبر، وغلق باب القيد اليوم والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة وتجهيز المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية وموقف بند ال8 سنوات.

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق قبل ساعات من غلق القيد، ومفاجأة احتفال الأهلى بلقب القرن أمام أحد الفرق العالمية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية