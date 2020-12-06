شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالثلاثية بعد الفوز بالكأس: "بطولة ورا بطولة حلمك ملهوش نهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت احتفالات النادى الأهلى وجماهيره بحصد الثلاثية مستمرة، حيث حقق النادى الأهلى إنجازا تاريخيا بعد أن اقتنص كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، ليحصد الثلاثية (كأس مصر ودورى أبطال افريقيا والدورى المحلي) للمرة الثانية فى تاريخه، ونشر الحساب الرسمى للقلعة الحمراء على "تويتر"، صور من تتويج الأهلى بكأس مصر، ووعد الجماهير بالمزيد قائلا: "بطولة ورا بطولة.. حلمك ملهوش نهاية".



احتفالات الاهلى بالكأس



الاهلى بطل الكاس

ويمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.



جانب من الاحتفالات



نجوم الاهلى

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

كما فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات مع نظراؤهم فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقى وموعد القاء النهائى الذى سيجمع الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبر الجارى بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الاهلى تفتح خط إتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الفريق المغربى الذى حصد بطولة الكونفدرالية على حساب بيراميدز.