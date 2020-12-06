شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباريات المصرى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ملعب برج العرب مباريات المصرى البورسعيدى فى الموسم المقبل بعد رفض اتحاد الكرة عودة الفريق لملعبه الأصلى ببورسعيد، بالرغم من المذكرة التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى للجنة الخماسية يطالبون فيها بتحقيق مبدأ العدالة وخوض الفريق لمبارياته فى بورسعيد.

وكان مسئولو المصرى قد تقدموا بمذكرة للعب مبارياتهم فى الموسم المقبل باستاد بورسعيد وأن يكون البديل استاد الإسماعيلية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بداعى عدم انتهاء استاد بورسعيد من الاحتياطات الأمنية المطلوبة، بالإضافة لرفض مسئولى استاد الإسماعيلية استضافة مباريات الفريق البورسعيدى.

ورغم موافقة مسئولى استاد السويس على استضافة مباريات المصرى، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق طلب إقامة المباريات ببرج العرب، خاصة أن أرضيته جيدة وخاض عليه الفريق مبارياته فى الموسم الماضى واللاعبون اعتادوا اللعب عليه لأكثر من موسم.