شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يتحدث عن دور الصفقات فى تغيير شكل الإسماعيلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شكرى نجيب، مهاجم الإسماعيلى، أن التعاقدات الجديدة خاصة فى الجانب الهجومى ستسهم بظهور الفريق بشكل مميز ومختلف عن المواسم الماضية، وسجل شكرى نجيب هدف انتصار الدراويش على مصر المقاصة بطريقة مميزة نالت إعجاب الجهاز الفنى وكل الحضور، وقال، "استفدت كثيرا من تجارب الإعارة، وأعد الجميع بأننى سأقاتل من أجل المساهمة مع زملائى فى وضع الفريق بمكانة أفضل".

وأضاف نجيب، "الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو يمنحنى الثقة وجميع اللاعبين لديهم إصرار على التألق وإسعاد الجماهير”.

واختتم قائلا، "أتمنى من الجماهير تقديم الدعم لكل اللاعبين، لاسيما أنهم صغار فى السن يحتاجون لمثل هذا الدعم، بغرض تقديم موسم يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى”.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلى 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .