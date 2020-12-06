الزمالك يحسم مصير عمر السعيد بشكل نهائي

حسم مسئولو الزمالك مصير عمر السعيد، مهاجم الفريق، بعدما طلب البنك الأهلي استعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
قرر مسئولو الزمالك التراجع عن إعارة عمر السعيد، وتم إبلاغه بالاستمرار مع الفريق بناءً على رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض.
من جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن نتيجة المسحة التى أجراها محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، تحول عينته إلى سلبية بعد المسحة التي أجراها أمس للاطمئنان عليه، بعدما أصيب بفيروسكورونا التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم عمل أشعة للاطمئنان عليه قبل السماح له بالتواجد في التدريبات.
أما بالنسبة للثنائي يوسف أوباما وعبدالله جمعة فسيخضع الثنائي لمسحة خلال يومين، وبناءً على نتيجتها سيتحدد استمرار العزل المنزلي أو العودة للتدريبات حال سلبية المسحة الخاصة بهما.
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